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Дивеев выбрал между сборной России и ЦСКА

14:40
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В Twitter сборной России появилось видео с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым, который отвечает на вопросы пресс-службы национальной команды.

«Если сравнивать Ван Дейка и Рамоса, сейчас выберу первого. Из волейбола и бескетбола выберу футбол, ну или хоккей. Предпочел бы выиграть Лигу чемпионов с ЦСКА, если бы речь шла о чемпионате мира, тогда выбрал бы сборную», — сказал футболист.

ЦСКА после 18 туров чемпионата России занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 34 балла.

Сегодня, 17 декабря, армейцы сыграют в гостях с «Ростовом». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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