Дивеев выбрал между сборной России и ЦСКА

В Twitter сборной России появилось видео с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым, который отвечает на вопросы пресс-службы национальной команды.

«Если сравнивать Ван Дейка и Рамоса, сейчас выберу первого. Из волейбола и бескетбола выберу футбол, ну или хоккей. Предпочел бы выиграть Лигу чемпионов с ЦСКА, если бы речь шла о чемпионате мира, тогда выбрал бы сборную», — сказал футболист.

ЦСКА после 18 туров чемпионата России занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 34 балла.

Сегодня, 17 декабря, армейцы сыграют в гостях с «Ростовом». Начало — в 20.00 по московскому времени.