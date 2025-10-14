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14 октября 2025, 22:19

Дивеев: «Боливия удивила. Они нас прессинговали, не боялись играть»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал победу национальной команды в BetBoom товарищеском матче с Боливией (3:0).

«Боливия — хорошая команда. Соперник меня удивил. Он нас прессинговал, не боялся играть. Уровень намного выше многих, с кем играли до этого. Состояние — хорошее. Был разговор с руководством ЦСКА и сборной. Сейчас все хорошо.

Не обидно ли, что мы отстранены, учитывая, что мы легко обыгрываем команды, которые выступят на ЧМ-2026? Не могу сказать, как бы мы выступили на чемпионате мира. Мы давно уже не играли с топ-командами. Были только Сербия и Нигерия», — сказал Дивеев.

Сборная России одержала шестую победу в восьми матчах в 2025 году.

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Игорь Дивеев
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