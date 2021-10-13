Дивеев остался в шоке от своего рейтинга в FIFA 22

Сборная России на своем YouTube-канале выложила видео, в котором защитник национальной команды Игорь Дивеев и тренер Виктор Онопко угадывают игроков по рейтингам в FIFA 22.

«Дивеев исправляет свой рейтинг, а Онопко узнает о карточках FUT», — говорится в описании к видео.

Сборная России лидирует в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 с 19 очками. Ближайший преследователь — Хорватия (17 баллов).

Национальная команда гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. 11 ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14-го числа сыграет в гостях с Хорватией.

52-летний Карпин тренирует национальную команду с июля 2021-го. Вместе с ним сборная одержала четыре победы в отборе ЧМ-2022 и один раз сыграла вничью.