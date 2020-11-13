Дивеев не волновался в дебютном матче за сборную России

Защитник Игорь Дивеев признался, что не испытывал волнения перед дебютным матчем за сборную России. Также он оценил свою игру в товарищеской встрече с Молдавией.

— На установке узнал, что выйду на поле, — приводит пресс-служба сборной слова Дивеева. — Никаких особых эмоций не было. Выходил просто показывать свою игру, то что умею, выполнять установку тренера. Не волновался ни капельки. Это товарищеская игра. Понятное дело, если бы на чемпионате мира или Европы играли, было бы волнение, а это товарищеская игра, да и тем более нет болельщиков на трибунах. Ничего страшного — не волновался вообще.

— Как в целом вам матч?

— Нужно реализовывать моменты. В концовке намудрил немножко, но ошибаются все. Просто недопонял Караваева, что он пошел вперед, а я дал ему пас за спину. По игре, что могу сказать? Мы ее контролировали. Надо было забивать просто.