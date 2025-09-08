Дивеев о матче с Катаром: «Чувствовалась поддержка болельщиков из России»

Защитник сборной России Игорь Дивеев рассказал о поддержке соотечественников в BetBoom товарищеском матче с Катаром (4:1). Игра проходила в Эр-Райяне.

«Условия матча отличные. Хороший стадион, хорошая погода, — цитирует ТАСС Дивеева. — Поздравляю всех с победой. Поддержка болельщиков из России чувствовалась, большое им спасибо, что пришли. Итоги сбора? Довольны, что не проиграли».

Следующий товарищеский матч российская команда проведет против Ирана 10 октября в Волгограде.