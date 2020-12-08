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Дисциплинарный комитет УЕФА вынес предупреждение РФС за ненадлежащее поведение сборной России

20:17
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Дисциплинарный комитет УЕФА вынес предупреждение РФС за ненадлежащее поведение сборной России в матче Лиги наций с командой Турции (2:3), сообщает пресс-служба организации.

По итогам матча УЕФА открыл дело в отношении сборной России, так как игроки команды получили за игру четыре желтых и одну красную карточку.

Защитник Андрей Семенов был удален с поля в середине первого тайма.

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