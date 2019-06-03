Директор "Чертаново": "Хотелось бы, чтобы матч со сборной России показали по федеральному каналу"

Директор "Чертаново" Николай Ларин выразил сожаление по поводу того, что матч его команды со сборной России не будет показан по ТВ.

— Конечно, нам бы хотелось, чтобы матч показывали по федеральному каналу, а еще лучше вообще на весь мир транслировали, — цитируют Ларина "Известия". — Но мы реалисты, понимаем, что у сборной есть главный тренер, и если он или РФС ставят определенные условия, то мы со всем соглашаемся. Будем ли мы иметь какую-то материальную выгоду от матча? Нет, только пиар. Надеюсь, на нас еще больше обратят внимание потенциальные спонсоры.

Матч между "Чертаново" и сборной России пройдет без зрителей и не будет транслироваться по ТВ. При этом на игру будут допущены журналисты.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры - 19.00, время московское), 11 июня - Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия - Сан-Марино и Россия - Кипр.

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