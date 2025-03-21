Футбол
21 марта, 12:00

Билялетдинов не считает Дзюбу лучшим нападающим России в XXI веке: «Это вкусовщина»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» рассказал, считает ли он нападающего «Акрона» Артема Дзюбу лучшим форвардом XXI века.

«Давайте не будем так говорить. Лучший бомбардир — да. А насчет лучшего нападающего, скажем так, это больше вкусовщина. Было много хороших форвардов, и, надеюсь, еще будет. Тут это сравнение бессмысленно», — сказал Билялетдинов «СЭ».

19 марта Дзюба забил гол в BetBoom Матче Сборной России против Гренады (5:0). Этот мяч стал для форварда 31-м в составе национальной команды. Дзюба опередил Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Ранее форвард стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, также опередив Кержакова.

Александр Абустин

Артем Дзюба
Динияр Билялетдинов
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
  • Старшой0754

    А чем Павлюченко лучше Дхюбы?

    22.03.2025

  • Старшой0754

    См. статистику.

    22.03.2025

  • Степочкин

    Такое ощущение что Халк аки бильярдист бил, чтобы от Дзюбы мяч летел точно в лузу. Ну бред же!) Они отыграли вместе всего 1 сезон!!! Один очень простой аргумент - другие , играя с этим же Халком, не смогли так как Дзюба, ни в Зените, ни в Китае, ни в Бразилии. Второй аргумет - в Ростове, Арсенале и Томи Халка не было, а Дзюба продолжал забивать. Третий аргумент, наверное самый существенный - Халка уже не было после сезона 15/16, а Дзюба еще 4 сезона продолжал забивать по13, 21,22,13 голов + голевые передачи. К тому же с Халком Дзюба отыграл всего 1 единственный сезон!!!!! Так что сказки про "благодаря Халку" точно не катят. Ну и стоит отметить что и Халк не забил бы столько , если бы не передачи Дзюбы)). Совместный сезон у Халка получился наиболее голевым.

    22.03.2025

  • Антон Саныч

    Статистика и вкус - разные все-таки вещи. Если бы Халк продолжал в голову Артему так же бить, то быстрее бы достиг результата. У Кержакова таких партнеров не было. Это не отменяет рекорда Артема, но мне, например, он стилистически тоже не нравится.

    22.03.2025

  • Gordon

    1-2 Павлюченко и Кержаков. Потом уже всё остальное.

    21.03.2025

  • Gordon

    Важно не только забивать, но и кому. Поэтому сначала (если только о XXI веке говорить) Павлюченко и Кержаков, а потом уже Дзюба и все остальные. И никакой зависти. Ненависть, не скрою, присутствует, но она не отменяет сказанного )

    21.03.2025

  • Diman_madridista

    Это не вкусовщина. Считать его лучшим, это долбобщина. Тупой, корявый, медленный, в чем же он лучший то?! Scheisse какое-то

    21.03.2025

  • Степочкин

    Есть статистика. Все остальное банальная зависть и ненависть. Если так легко было забивать как Дзюба, то кто мешает забивать так же и еще больше?! Футбол не фигурное катание, тут важны голы и очки. Вот Соболев - вернейший показатель, как быть в тех же условиях что и Дзюба и при этом не показывать ничего на поле. Да ты хоть головой , хоть жопой забивай, любой команде важны очки.

    21.03.2025

    • Билялетдинов — о рекорде Дзюбы по голам в сборной: «Он еще забьет, и не один, пусть делает это сколько может»

    Матч Россия — Замбия начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»

