Билялетдинов не считает Дзюбу лучшим нападающим России в XXI веке: «Это вкусовщина»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» рассказал, считает ли он нападающего «Акрона» Артема Дзюбу лучшим форвардом XXI века.

«Давайте не будем так говорить. Лучший бомбардир — да. А насчет лучшего нападающего, скажем так, это больше вкусовщина. Было много хороших форвардов, и, надеюсь, еще будет. Тут это сравнение бессмысленно», — сказал Билялетдинов «СЭ».

19 марта Дзюба забил гол в BetBoom Матче Сборной России против Гренады (5:0). Этот мяч стал для форварда 31-м в составе национальной команды. Дзюба опередил Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Ранее форвард стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, также опередив Кержакова.

Александр Абустин