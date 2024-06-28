Билялетдинов назвал логичным продление контракта Карпина: «Национальная команда — это лицо страны»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал «СЭ» продление контракта Валерия Карпина с национальной командой.

Новое соглашение рассчитано на четыре года, до 2028-го.

«У нас такой период, когда особых задач не стоит. Если Валерий Карпин продлил контракт со сборной, значит у него есть мотивация. Для меня это логичное решение. Национальная команда — это лицо страны в футбольном плане. У Карпина есть мотивация, чтобы представлять лицо нашего футбола, пока в товарищеских матчах, но, может быть, скоро что-то изменится», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Карпин возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу в сборной России и «Ростове».

Под руководством Карпина национальная команда провела 18 матчей, в которых одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в одной встрече.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.