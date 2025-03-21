Билялетдинов — о рекорде Дзюбы по голам в сборной: «Он еще забьет, и не один, пусть делает это сколько может»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на рекорд нападающего Артема Дзюбы по забитым мячам за национальную команду.

19 марта форвард отличился на 43-й минуте BetBoom Матча национальной команды против Гренады. Этот гол стал для Дзюбы 31-м за сборную России, он единолично возглавил список лучших бомбардиров, опередив Александра Кержакова (30).

«Достижение это значимо, наверное, в первую очередь для Дзюбы. Он молодец, вошел в историю, оставил свой след. Надо понимать, что футбол — это командная игра и стоит поблагодарить партнеров. Потому что мы видим наконечник, того, кто забивает голы, а тех, кто работу основную выполняет, ценим не так высоко. Думаю, Дзюба еще забьет, и не один, пусть делает это сколько может», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Матч против Гренады стал для Дзюбы первым за сборную России с июня 2021 года.

Александр Абустин