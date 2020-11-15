Динияр Билялетдинов назвал причины поражения сборной России от Турции

Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал поражение национальной команды в матче против Турции (2:3) в Лиге наций.

— Считаю, что основные причины сегодняшнего результата — удаление Семенова и 10 минут после него, когда команда чуть провалилась, — сказал Билялетдинов «СЭ». — За исключением этих минут, ребята играли хорошо. На следующий матч не думаю, что надо кого-то менять, и Гильерме на Сафонова — тоже. Тут тренеру будет виднее, кого ставить. Он тоже бывший вратарь, сам разберется. Надо просто выигрывать у сербов и занимать первое место в группе. Если говорить о нападающих, то неплохо, только единственное, что они очень много энергии тратили на прессинг. Тяжело им было, потому что играли вдесятером, не было возможности на свежих ногах атаковать.

Пенальти — тоже спорный момент. Не знаю, почему ВАР нет на этих матчах. С одного ракурса мне показалось, что чисто в мяч сыграл, с другого — все-таки задел ногу. Как раз такие моменты и должны смотреться на повторах. Но почему-то в Лиги наций их нет, все на откуп судье. Знаете, по сравнению с прошлыми играми они хорошо показали себя. Надеюсь, что это поражение их только раззадорит. Главное, ребята в хорошей форме, с сербами в порядке все будет. (Екатерина Звенигородская)