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Сегодня, 15:27

«Динамо» Махачкала готово сыграть со сборной России в октябрьскую паузу

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о готовности провести товарищеский матч против сборной России в октябрьскую паузу.

«С большой радостью проведем матч со сборной России по нескольким причинам. Во-первых, это наша сборная, и она всегда должна играть. Мы, к сожалению, в какой-то момент утратили понимание того, что наша сборная — это команда, которая защищает честь нашего флага. Поэтому мы готовы сыграть: и стадион будет полный, и это будет способствовать развитию футбола в нашем регионе, однозначно. А если в регионах не будет хорошего футбола, то и в стране не будет хорошего футбола в принципе. Примем с большим удовольствием. Поможем, если надо будет что-нибудь сделать для подготовки. Еще и самые большие каньоны в Европе готовы показать. Все сделаем», — сказал Гаджиев «СЭ».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в подмосковном Новогорске 7 октября. Соперники сборной пока не названы.

Денис Сафронов

Футбол
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Махачкала)
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