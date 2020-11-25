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Бывший тренер сборной России Капелло: «Марадона был слишком юн, чтобы умирать»

21:04
Диего Марадона и Фабио Капелло. Фото Reuters
Диего Марадона и Фабио Капелло. Фото Reuters
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в разговоре с «СЭ» высказался о легендарном футболисте Диего Марадоне, который скончался от сердечного приступа.

— Мне посчастливилось частенько с ним встречаться на поле в матчах против «Наполи». Он невероятный игрок. Его голы были потрясающие.

Он один из величайших: Пеле, Марадона, Кройф. Диего — один из лучших, против кого мне удалось поиграть. Эта новость стала для меня неожиданностью. 60 лет — слишком юный возраст, чтобы умирать.

Его самый запоминающийся гол? Для всех людей: специалистов, журналистов, игроков — это гол в матче против Англии на чемпионате мира в Мексике. Но для меня, самый особенный гол Марадоны — мяч в ворота «Ювентуса», когда он выступал за «Наполи» (Севастиан Терлецкий)

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