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Дети со всей России поддержали Кудряшова после матча с Хорватией

Дети написали письма Кудряшову после его автогола в матче с Хорватией
15:08
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Дети со всей России написали письма защитнику сборной Федору Кудряшову после критики, обрушившейся на него из-за неудачи российской команды в решающем матче отбора к ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

Футболист забил гол в свои ворота из-за чего сборная России не вышла на турнир, а попала на стыковые матчи.

«Я тоже однажды случайно забил в свои ворота, и как никто понимаю его чувства в тот момент. Было грустно, но потом я забил красивый гол — вся печаль ушла!» — написал восьмилетний Арсений Кудрин.

«Роналду промахивается с пенальти, Левандовски тоже. А выдерживать 80 минут давления от одной из лучших сборных мира и не совершить ни одной ошибки невозможно. Все мы люди и можем ошибиться», — написал Алексей Токарев.

«Те, кто разбирается в футболе, знают, что вы ни в чем не виноваты. Не переживайте!» — говорится в письме Артема Тагакова.

«Много раз ставил себя на твое место, представлял, как сложно было пережить ситуацию. Но, что нашел силы доиграть и сделал все возможное на поле до конца матча — это поступок мужчины», — написал Андрей Новиков.

24 марта на одном из домашних стадионов сборная России сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за право выступить на ЧМ-2022.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты