Депутат Милонов прокомментировал невызов Артема Дзюбы в сборную России
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» решение штаба сборной России о невызове нападающего Артема Дзюбы на ближайшие матчи.
— Все правильно, это не какой-нибудь коммерческий клуб, куда кого хочешь зови, хоть Кокорина, хоть Мамаева, хоть кого-то еще, — сказал Милонов «СЭ». — Это сборная России, играя за которую ты должен чувствовать некую ответственность и сам обладать определенными характеристиками. Я, конечно, надеюсь, что со временем скандал утихнет, все разберутся, и все будет хорошо, но сейчас это самое правильное решение со стороны штаба. Футболисту надо было думать, прежде чем набезобразить. Набезобразил — отдохни. (Кристина Врабий)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.