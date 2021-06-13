Депутат Лебедев: «Дзюба в чемпионате России привык, что на него все молятся, а вчера ничего сделать не мог»

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (0:3) в первом матче группового турнира чемпионата Европы-2020.

«Совершенно спокойно отношусь к произошедшему в матче с Бельгией, потому что не испытываю каких-то эмоций. Я не верю, что произойдет что-то сверхъестественное. Это чемпионат Европы, где сильные сборные не допускают осечек. Никто не рассчитывал, что сборная России сможет навязать достойное сопротивление фавориту всего турнира. Хотелось, конечно, не столь обидного поражения.

Все надежды и эмоции остаются на матч с командой Финляндии, в котором будет решаться судьба нашей сборной на этом чемпионате. Победа оставляет нам шансы на выход в плей-офф, а поражение говорит о том, что нам тут делать больше нечего. Хорошо, что матч с финнами проходит в Санкт-Петербурге, где родные стены могут помочь нашей сборной набрать заветные 3 очка", — сказал Лебедев «СЭ».

Лебедев также отметил, что право выбирать стартовый состав на матчи сборной есть только у главного тренера — Станислава Черчесова.

«Хотя по игре мало положительных эмоций. У нас есть линия полузащиты, но в обороне — один Джикия, а в нападении — один Дзюба. Артем привык в чемпионате России, что на него все молятся. А вчера мы видели, что против сильных соперников он ничего сделать не может. Все остальные нападающие такого же плана. Находясь в окружении российских болельщиков на трибуне, я слышал, как требовали заменить половину состава уже на 10-й минуте. Семенов был в числе первых. РФС доверило руководство сборной господину Черчесову. Создавать команду — это его право. Если он будет прислушиваться к мнению каждого псевдоспециалиста, то никогда не соберет сборную», — добавил Лебедев.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Заключительный матч группового турнира команда Черчесова проведет 21 июня против Дании.

(Артем Бухаев)