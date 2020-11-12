Депутат Лебедев: «Было бы интересно увидеть связку Миранчуков»

Заместитель председателя Госдумы РФ, бывший член исполкома РФС Игорь Лебедев в беседе с «СЭ» поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России с Молдавией.

— Главному тренеру виднее кого ставить на поле, тем более, игра товарищеская никакого турнирного значения не имеет, — сказал Лебедев «СЭ». — Здесь господин Черчесов может пробовать разные вариации состава. Думаю, на сегодняшний день из всех игроков полузащиты самые сыгранные это братья Миранчуки. Они долгое время играли вместе и у них есть чувство взаимности на поле. Я думаю, что увидеть связку Миранчуков в одном из трех матчей было бы интересно, как для самого Черчесова, так для болельщиков «Локомотива» и сборной.

— Ситуация с тестами на коронавирус у трех игроков сборной получилась запутанная: в лаборатории от УЕФА результаты были сомнительные, а те что делают в сборной оказались отрицательными.

— Ошибки в тестах бывают по всей стране, даже по всему миру. Я не думаю, что кто-то мог что-то скрывать и не говорить о положительных тестах, дабы не снимать игрока с матчей. У нас в Госдуме даже есть случаи, когда депутат делает тест у себя в субъекте, и получается он одного свойства, а приезжая в Думу, сдает тест и уже другого свойства, тоже непонятно кому верить. Я считаю, что здесь просто надо было совершенствовать технику определения коронавируса и изобретать новые более современные тесты. Не совсем отвечает реалиям современного века.

— Сафонов может получить сегодня шанс дебютировать за сборную?

— Я думаю, что вполне, иначе какой смысл был его вызывать. Мы видим, что у Черчесова все вратари, которые есть в расположении и Гильерме, и Шунин, и Джанаев, все получали свою игровую практику. И если сейчас Черчесов решил вызвать Сафонова, не исключаю, что уже в контрольной, как любит говорить Черчесов, игре с Молдавией мы можем увидеть Сафонова Матвея, почему нет? Игра, которая никакого значения не имеет, а посмотреть парня на деле было бы неплохо. (Анастасия Пастернак)