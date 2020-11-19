Депутат Госудумы призывал поддержать вратаря Гильерме, который пропустил четыре мяча от Сербии

Заместитель председателя Госдумы РФ, бывший член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» игру вратаря сборной России Гильерме в матче группового турнира Лиги наций с Сербией (0:5).

— По поводу Гильерме — нельзя списывать со счетов парня из-за одного матча, — заявил Лебедев. — Джанаев лучше, что ли? Сафонов? Ну, поживем — увидим. Опять же, до матча с Турцией Гильерме не вызывал ни у кого особых нареканий и неплохо стоял в воротах. В Локомотиве провел серию из шести сухих матчей. Ну пропустил четыре, у всех бывает. Наоборот, в эту минуту Маринато нужны наши слова поддержки. Вас же не увольняют с работы, когда вы встали не с той ноги и все валится из рук. Сборная должна понять, что мы не отвернулись от нее. А у нас в стране как любят: выиграл — поставить памятник, проиграл — расстрелять. Ну мы так останемся без спорта, если будем всех расстреливать. (Владимир Пушкарев)