18 марта, 10:53

Денис Майданов исполнит гимн России перед матчем с Гренадой

Сергей Ярошенко

Заслуженный артист РФ Денис Майданов исполнит гимн перед матчем сборной России с Гренадой, сообщает ТАСС со ссылкой на РФС.

По информации источника, гимн России перед игрой против Замбии исполнит Ирина Дубцова.

Ранее стало известно, что перед игрой с Гренадой также выступит певица Полина Гагарина, она исполнит композицию «Миллион голосов».

Игра с Гренадой пройдет 19 марта в Москве на стадионе «Динамо». Матч начнется в 20.00 по московскому времени. Матч против Замбии состоится 25 марта.

Источник: ТАСС
  • bandradio

    На Шамана денег не хватило у РФС?

    18.03.2025

  • Пан Юзеф

    Заслуженный артист РФ Денис Майданов __________ Вот теперь стало действительно противно.

    18.03.2025

  • Комсомолец 70-х

    Это как же он сумеет? У него же все песни из трех нот.

    18.03.2025

  • petrovich56

    Если он не будет петь с Буркина-Фасо - не пойду смотреть ...

    18.03.2025

    • Антон Миранчук прилетел в Россию и присоединился к национальной команде

    Дюков считает, что президент УЕФА Чеферин может посетить матч сборной России летом или осенью

