Денис Майданов исполнит гимн России перед матчем с Гренадой

Заслуженный артист РФ Денис Майданов исполнит гимн перед матчем сборной России с Гренадой, сообщает ТАСС со ссылкой на РФС.

По информации источника, гимн России перед игрой против Замбии исполнит Ирина Дубцова.

Ранее стало известно, что перед игрой с Гренадой также выступит певица Полина Гагарина, она исполнит композицию «Миллион голосов».

Игра с Гренадой пройдет 19 марта в Москве на стадионе «Динамо». Матч начнется в 20.00 по московскому времени. Матч против Замбии состоится 25 марта.