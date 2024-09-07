Денис Глушаков: «Я бы полетел во Вьетнам — карьеру в сборной не завершил»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что он был бы готов поехать во Вьетнам ради игры за сборную России.

«Россия поехала во Вьетнам, чтобы проверить свои силы и посмотреть на азиатскую лигу. В любом случае эти игры идут в зачет ФИФА, и сборная России должна играть. Эти матчи неинтересны? А что делать, если соперников нет? Сыграть против медиалиги в России? Да нет, это бред и глупость. Я бы поехал играть в Ханой за сборную, в любой игре сыграю — карьеру в национальной команде не завершил еще», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Матч с Таиландом, который должен был состояться сегодня, 7 сентября, отменен из-за погодных условий.