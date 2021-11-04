«Хоть на одну минуту». Денис Глушаков всегда готов приехать в сборную России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не был разочарован из-за непопадания в итоговый список сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«И не такое проходил, — сказал Глушаков. — Как говорится, всегда на позитив настроен, прежде всего на нормальную работу. Сейчас самое главное, что я восстановился после травмы. Но еще не вечер, как говорится, и сборная будет играть попозже. Есть еще время, ни в коем случае не хочется пожелать каких-то травм или еще чего-то, но все всплывает, Захарян травму получил, еще кто-то. Карточки еще бывают, другие случаи. Всегда готов хоть на одну минуту в сборную. Что касается «Химок», то в первую очередь работал и тренировался во благо клуба эти все голы. Партнеры по команде помогли проявить себя. Вот и все воплотилось в большую историю, возвращение в сборную. Пока не сыграл, но это только пока».

Футболист подчеркнул: вызов в сборную игроков из команд нижней части таблицы означает, что главный тренер Валерий Карпин следит не только за «Зенитом», «Локомотивом», ЦСКА и «Спартаком».

«Тренер следит за всем чемпионатом и выбирает лучших футболистов. Тогда приехали одни, сейчас другие. Он следит, смотрит, думаю, что у него точно есть все данные по беговой работе, по голам. Вся страна видит, кто забивает, кто отдает. Для этого и есть сборная — выбирать на данный момент плюс-минус лучших футболистов. Тут мне сложно судить, я не тренер. Тренерский штаб выбирает под стиль игры, под динамику, под задачи для разных соперников выбирают разных игроков», — подчеркнул Глушаков.