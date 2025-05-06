Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

6 мая, 18:45

Глушаков: «Жаль, что матч с Бразилией не состоится. Подписанная лично для меня футболка Кака висит в Миллерово»

Дарик Агаларов

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал «СЭ» отказ сборной Бразилии проводить товарищеский матч с нашей национальной командой.

«Жаль, что этот матч не состоится и не будет проверки сил против Бразилии. У меня с бразильцами много воспоминаний хороших: могли выигрыть на «Стэмфорд Бридж». Я тогда не должен был играть, но Игорь Денисов заболел и за 1,5 часа до матча состав поменяли, я вышел в старте играть персонально против Кака. Хороший тогда был результат. С Кака футболками после игры поменялись, он ее подписал лично для меня, сейчас висит в Миллерово», — сказал Глушаков «СЭ».

6 мая издание Band сообщило, что РФС и Бразильская конфедерация футбола ведут переговоры о проведении товарищеского матча между сборными. Позже CNN Brazil написал, что Сборная Бразилии не планирует играть товарищеский матч с Россией.

В 2013 году Россия сыграла вничью с Бразилией (1:1) в товарищеском матче. Глушаков принимал участие в той встрече.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Денис Глушаков
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Греция и Украина подписали меморандум о поставках Киеву с декабря СПГ из США
В НАТО сочли ракету «Буревестник» серьезной угрозой
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
Орбан назвал «смехотворными» заявления о нападении России на Евросоюз
Популярное видео
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Полезнее проиграть Чили, чем разгромить Бруней: это лучше объясняет, где находится сборная. Но ведь были и Иран с Боливией!
Кахигао — о поражении россиян от чилийцев: «Мы видели не лучшую версию сборной России»
Кахигао надеется, что сборная России сыграет ответный матч с чилийцами в гостях
В «Спартаке» рассказали о важности товарищеских матчей для сборной России
Спортивный директор «Спартака» Кахигао: «Мне очень интересно смотреть на то, как живут русские игроки»
Газзаев: «Карпину станет легче, если он откажется от совмещения постов в сборной и «Динамо»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zverg

    "Кака футболка? Така футболка!"

    12.05.2025

  • Spacewalker

    Угу, маразм всё крепчал:rofl:Дальше третий круг обсуждения - на тему занимается ли сборная Бразилии планированием и переговорами по предстоящим матчам ли всё же этим занимается бразильская футбольная федерация:wink:

    06.05.2025

  • spar001

    "CNN Brazil написал, что Сборная Бразилии не планирует играть товарищеский матч с Россией"... CNN!!!!:smile_cat::grin:

    06.05.2025

  • тихоновнавсегда

    Теперь вторым кругом пошел опрос о том,что не состоится матч.... CNN Brazil-это сильно!!! Занавес...

    06.05.2025

    • В Бразильской конфедерации футбола опровергли информацию о товарищеском матче против России

    Инфантино уверен, что Россия скоро сможет вернуться на турниры ФИФА

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости