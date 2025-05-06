Глушаков: «Жаль, что матч с Бразилией не состоится. Подписанная лично для меня футболка Кака висит в Миллерово»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал «СЭ» отказ сборной Бразилии проводить товарищеский матч с нашей национальной командой.

«Жаль, что этот матч не состоится и не будет проверки сил против Бразилии. У меня с бразильцами много воспоминаний хороших: могли выигрыть на «Стэмфорд Бридж». Я тогда не должен был играть, но Игорь Денисов заболел и за 1,5 часа до матча состав поменяли, я вышел в старте играть персонально против Кака. Хороший тогда был результат. С Кака футболками после игры поменялись, он ее подписал лично для меня, сейчас висит в Миллерово», — сказал Глушаков «СЭ».

6 мая издание Band сообщило, что РФС и Бразильская конфедерация футбола ведут переговоры о проведении товарищеского матча между сборными. Позже CNN Brazil написал, что Сборная Бразилии не планирует играть товарищеский матч с Россией.

В 2013 году Россия сыграла вничью с Бразилией (1:1) в товарищеском матче. Глушаков принимал участие в той встрече.