Денис Глушаков: «Черчесов знал, что я не восстановился, но просил сыграть с Бельгией. Его могли уволить»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал о ситуации, когда Станислава Черчесова могли уволить с поста главного тренера национальной команды.

— В апреле вы сказали: «По-прежнему считаю, что сборная России — не закрытая тема для меня. Мое функциональное состояние хорошее для сборной, я никому не уступаю, есть опыт». Ждали звонка от Черчесова по ходу того сезона?

— Надеялся. Но в концовке сезона получил травму. Это тоже, наверное, повлияло. Плюс, когда Рома Зобнин сломался, Черчесов включил в расширенный список молодого Мухина, а меня в нем не оказалось. И вот тут я все понял. Вот тогда и пришло осознание, что Черчесов меня не позовет.

— При Черчесове вы не сыграли ни на домашнем чемпионате мира, ни на Евро. Считаете, что по отношению к вам он поступил несправедливо?

— Это не обида, а недопонимание. Я так и не понял, почему он меня не взял на чемпионат мира и, самое главное, не объяснил своего решения. Знаете, когда Черчесову было сложно, команда играла печально, я приезжал в сборную с травмой.

— Даже так?

— Да. В марте 2017 года нам предстояло сыграть два контрольных матча. Кот-д'Ивуару мы проиграли (0:2), я не принимал участия в той встрече. А перед игрой с Бельгией Черчесов, зная, что я еще не до конца восстановился, попросил меня все-таки выйти на поле хотя бы на 20-30 минут. Существовал риск, что могу усугубить травму. Я даже в то время ругался с врачами «Спартака», которые не хотели отпускать меня в сборную. Но для меня выступления за национальную команду всегда были огромной честью! Думаю, матч с бельгийцами имел для Черчесова очень большое значение, определял его судьбу: останется он на своем посту или нет.

— Вот оно что.

— Была информация, что, если бы сборная проиграла, его уволили бы. Встреча, если помните, завершилась вничью — 3:3, я поучаствовал в игре, внес какой-то свой вклад. Потом я неплохо отыграл на Кубке Конфедераций. А перед спаррингами с Аргентиной и Испанией в ноябре 2017-го у нас было собрание, на котором Черчесов объявил, что Акинфеев — капитан команды, а Глушаков и Смолов — вице-капитаны.

В марте 2018 года я еще отыграл матч с Бразилией. Перед спаррингом с Францией Дидье Дешам даже сказал теплые слова в мой адрес на пресс-конференции, выделил меня в составе сборной России. Правда, Черчесов не выпустил меня на поле.

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