Денис Глушаков: "Черчесов сам решит, когда вызвать меня в сборную России"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что вопрос о том, когда его ждать в сборную России, нужно задать главному тренеру Станиславу Черчесову.

Сборная России в воскресенье проведет второй матч в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года – против команды Казахстана. Ранее стало известно, что полузащитник "Зенита" Далер Кузяев не сыграет со сборной Казахстана из-за травмы. Вместо него в сборную был вызван из "Локомотива" Дмитрий Баринов.

- Главный тренер решает, кого вызвать в сборную России, - цитирует "РИА Новости" Глушакова. - Он делает ставки на тех футболистов, кто ему нужен. У меня все впереди, нужно только работать. Когда ждать меня? Это уже вопрос к тренеру.

​Знаю, что Казахстан обыграл Шотландию, но с россиянами будет уже совсем другой матч. Хочется пожелать удачи нашим ребятам.