Денис Черышев: «Я только вхожу в ритм, все будет хорошо»
12:53
Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев оценил старт сезона в испанском клубе.
— Как оценить старт сезона для вас? Не всегда попадаете в состав...
— Только восстановился от травмы. Вхожу ритм. Чувствую себя хорошо. Сейчас надо постепенно войти в режим и дальше думать ввозвращении в состав. Думаю, все будет хорошо, — сказал Черышев журналистам.
В стартовавшем чемпионате Испании футболист принял участие лишь в двух матчах, выходя на замену и сыграв в них суммарно 22 минуты (Александр Рогулев)