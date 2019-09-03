Денис Черышев: «Я только вхожу в ритм, все будет хорошо»

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев оценил старт сезона в испанском клубе.

— Как оценить старт сезона для вас? Не всегда попадаете в состав...

— Только восстановился от травмы. Вхожу ритм. Чувствую себя хорошо. Сейчас надо постепенно войти в режим и дальше думать ввозвращении в состав. Думаю, все будет хорошо, — сказал Черышев журналистам.

В стартовавшем чемпионате Испании футболист принял участие лишь в двух матчах, выходя на замену и сыграв в них суммарно 22 минуты (Александр Рогулев)