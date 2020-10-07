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Денис Черышев: «Слежу за шведскими игроками «Краснодара»

14:13
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Нападающий сборной России Денис Черышев на пресс-конференции перед контрольной встречей против Швеции (8 октября, Москва) отметил качества соперника и признался, что следит за некоторыми игроками «Краснодара».

— Со Швецией всегда тяжело играть, — сказал Черышев. — Компактная и работоспособная команда. Думаю, мы должны сконцентрироваться на нашей игре. Выполнять требования тренерского штаба. Есть у шведов те, кто играет в Испании. Из «Краснодара». Слежу за ними. (Наталья Юрина)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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