Денис Черышев: «Слежу за шведскими игроками «Краснодара»

Нападающий сборной России Денис Черышев на пресс-конференции перед контрольной встречей против Швеции (8 октября, Москва) отметил качества соперника и признался, что следит за некоторыми игроками «Краснодара».

— Со Швецией всегда тяжело играть, — сказал Черышев. — Компактная и работоспособная команда. Думаю, мы должны сконцентрироваться на нашей игре. Выполнять требования тренерского штаба. Есть у шведов те, кто играет в Испании. Из «Краснодара». Слежу за ними. (Наталья Юрина)