Денис Черышев: "Сборная России способна создать проблемы бельгийцам"

Нападающий сборной России Денис Черышев с оптимизмом смотрит на предстоящий матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Бельгии (21 марта, Брюссель), сообщает пресс-служба РФС на своем сайте.

– Конечно, хотелось бы иметь футболки Месси и Роналду. Приятно было поменяться с Газинским на матче с "Краснодаром". Страсть к коллекциям? Когда мы куда-то ездим с девушкой, то собираем магниты на холодильник. Место еще на нем есть.

Ближайший матч против сборной Бельгии? С любой командой можно играть. Там футболисты очень высокого уровня. Это показал чемпионат мира 2018 года, но мы также показали, что способны на многое. Сборная России может создать проблемы бельгийцам. Со всеми интересно играть. Когда речь идет о сборной, то можно говорить о нервозности, – сказал Черышев.

28-летний вингер также признался, что практически не вспоминает о ЧМ-2018.

– Воспоминания о ЧМ-2018? Вспоминаю только тогда, когда спрашивают. Надо сконцентрироваться на сегодняшнем дне и идти дальше. Люди часто просят сфотографироваться. В детстве сам брал автографы часто у футболистов, – сказал Черышев.

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