Денис Черышев: "Очень хочу, чтобы бабушка сходила на матч в Нижнем Новгороде"

Нападающий сборной России Денис Черышев рад, что сможет сыграть на стадионе родного Нижнего Новгорода, где национальная команда проведет матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года с Кипром (11 июня), сообщает пресс-служба РФС на своем сайте.

Черышев родился 26 декабря 1990 года в Нижнем Новгороде.

В Новогорске подопечные главного тренера Станислава Черчесова готовятся к гостевым встречам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (21 марта, Брюссель) и Казахстаном​ (24 марта, Астана).

– Возвращаюсь в Москву и Россию с позитивными мыслями. Игрокам "Валенсии" очень понравился стадион "Краснодара". Очень рад сыграть на стадионе в Нижнем Новгороде. Очень хочу, чтобы бабушка сходила на матч. Следит за результатами. С отцом общаюсь постоянно. Разбираем игры по 10-15 минут. Со здоровьем все хорошо, слава Богу, – сказал Черышев.

28-летний вингер признался, что иногда ночью может долго сидеть за просмотром сериалов.

– Читаю или смотрю сериалы. "Имя ветра". Читаю на испанском. Сериалы? Сейчас начал смотреть "Блэклист", "Настоящий детектив" нравится тоже, еще "Во все тяжкие" тоже. Бывает такое, что долго проводишь время за просмотром кино, но сейчас так у меня с книгой. Не могу оторваться. С собой взял три книги. Сериалы смотрю по-разному. "Игру престолов" в оригинале с субтитрами, – добавил Черышев.

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