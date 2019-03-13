21:29 | Футбол — Сборная России

Денис Черышев: "Что я такого сделал на чемпионате мира? Надо поскорее это забыть"

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Полузащитник сборной России Денис Черышев считает, что нужно поскорее забыть домашний чемпионат мира

– Ты лучший бомбардир ЧМ-2018 в нашей сборной. Тебе не обидно, что все тащатся от Дзюбы?

– А почему обидно? Что я такого сделал? Ничего! Надо поскорее это забыть. Да, на чемпионате мира было классно, но надо двигаться дальше.  Скоро матчи отборочного турнира чемпионата Европы, - сказал Черышев в эфире программы "КрасСава".

Денис Черышев провел пять матчей на ЧМ-2018 и забил четыре мяча.

 

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=5YpV5AYdVaU

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