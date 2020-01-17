День с Кудряшовым: что он ест на завтрак, за кого болеет в НХЛ, как отнесся к попаданию в сборную

Защитник сборной России Федор Кудряшов стал героем сюжета РФС ТВ. Ролик был сделан, когда футболист находился на сборах национальной команды. В нем футболист рассказал о своей жизни и привычках, а также поделился эмоциями от попадания на чемпионат мира-2018.

О завтраке: «В выходной я могу омлет, что-то с яйцом. Если тренировка, только каша. Сырники, блинчики, все.

О хоккее: «За НХЛ слежу. Смотрел в прямом эфире, когда матчи в Стокгольме были, в нормальное время. Болею за наших хоккеистов. За «Вашингтон», естественно, и за «Тампу» больше всего. А так вообще за наших.

О переживаниях: «Привык переживания держать в себе. Иногда замыкаюсь, когда не хочется ни с кем разговаривать. Супруга знает это и иногда не трогает. Но долго не дает мне в таком состоянии находиться, потому что чем дольше, тем сложнее мне из него выходить. После матчей у меня такое бывает. Когда проигрываем или выигрываем, но я недоволен своей игрой».

О приметах: «Кое-какие приметы у меня есть, получается, в них верю. Номер 13? Нет, ни я, ни моя супруга. Для нас это фартовое число».

О частых трансферах: «Семья относится спокойно. Понимают, что это часть моей жизни»

О попадании в сборную в 29 лет: «Были ли мысли, что сборная не для меня? Да, были. Но близкие и родные верили в меня. Когда Россия выиграла право проведения чемпионата мира, папа сказал, что это должна быть и моя мечта — сыграть на чемпионате мира. Он был несказанно рад.

Первый вызов в сборную был сюрпризом и честью, но о поездке на ЧМ тогда не думал. Когда попал в число 23 игроков, помимо радости, была и большая ответственность.