Деменко считает разумной отмену сбора национальной команды

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко высказался об отмене сбора в июне для национальной российской команды.

«В любом случае, наши ребята сейчас не играют. Есть, конечно, разговоры о товарищеских играх. Наверно, в связи с этим моментом, может, и не надо [проводить сбор], надо дать им отдохнуть после чемпионата. Все же там небольшая пауза и уже летом старт нового чемпионата. Так что, может, правильно и разумно не проводить. Но опять же, если бы мы говорили об европейском чемпионате, товарищеских играх, то, в любом случае, сборная бы собиралась. Дальше кто-то из соперников найдется однозначно. А так, почему сейчас Камерун отказался? Потому что тяжело, перелеты сложные, а так, в дальнейшем, будут соперники», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

После консультаций с тренерским штабом национальной команды и клубами РПЛ РФС принял решение перенести учебно-тренировочный сбор на осень.

На 15 июня был запланировал товарищеский матч со сборной Камеруна. Однако правительство африканской страны запретило национальной команде играть с россиянами.