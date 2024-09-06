Деменко прокомментировал уверенную победу России над Вьетнамом

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал победу сборной России над Вьетнамом (3:0).

«Товарищеская игра, понятно, что уровень сборной России выше. Хотя Вьетнам показал, что может играть, он бьется, играет. Наш же тренерский состав ищет состав, проверяет игроков. В основном, заслуженная и закономерная победа», — приводит слова ДеменкоVprognoze.ru.

Национальная команда одержала третью победу в 3 матчах в этом году. Ранее с одинаковым счетом 4:0 были разгромлены сборные Белоруссии и Сербии. 7 сентября Россия встретится с Таиландом во вьетнамском Ханое, начало игры — в 16:00 по московскому времени.