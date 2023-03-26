Деменко: «Пиняев — молодец! Уверен, что скоро мы будем говорить о нем гораздо чаще»

Бывший защитник сборной России Максим Деменко прокомментировал игру Сергея Пиняева в товарищеском матче национальной команды против Ирака (2:0).

«Мне понравились фланговые игроки Пиняев и Зиньковский. С другой стороны, есть опытные ребята, например, Миранчук. Они спокойны на поле, и их опыт команде тоже нужен.

Гол Пиняева? Одним словом — молодец. В дальнейшем он обретет уверенность. Этот мяч очень важен для него, как для пребывания внутри сборной, так и для него лично. Хоть Пиняев и показывал, что спокоен, все равно, у него было волнение. Этот матч придаст ему необходимую уверенность. Он старается, просто молодец. Уверен, что в скором времени мы будем говорить о нем гораздо чаще», — приводит «Евро-футбол.Ру» слова Деменко.

18-летний Пиняев забил дебютный гол за сборную России и стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.