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Деменко: «Карпин создал хорошую дисциплину в сборной и максимально настроил ребят»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок сборной России Максим Деменко прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче против Белоруссии (4:0).

— Мне очень понравилось, как наши играли, — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру». — Это был лучший матч в плане легкости и взаимопонимания футболистов. Карпин после матча сказал, что доволен игрой. Правда, матч смотрелся.

— Карпин заявил после игры, что больше всего доволен отношением футболистов к делу, потому что были опасения недонастроя. Вы ничего такого не увидели?

— Я понимаю опасения Карпина, потому что сезон завершен. Для кого-то он закончился с положительными эмоциями, для кого-то нет, кому-то хочется в отпуск. Но эти опасения не оправдались, если посмотреть на то, как каждый из ребят показал себя в игре.

— В последних трех матчах с Сербией, Кубой и Беларусью наша сборная выиграла 16:0. О чем это говорит?

— О том, что Карпин создал хорошую дисциплину и максимально настроил ребят. Они должны понимать, что это сборная России, и к ней нужно относиться соответственно. А что касается результата — это класс наших футболистов. Он выше, чем у соперника.

Игра проходила 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске. Дубль за сборную России оформил Федор Чалов. По голу забили Иван Обляков и Константин Тюкавин.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003652458/1005650211_demenko_ocenil_igru_sbornoy_rossii_v_pobednom_matche_s_belarusyu
Валерий Карпин
Максим Деменко
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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