Главным арбитром матча отборочного турнира Евро-2020 Россия — Шотландия назначен датчанин Якоб Кехлет, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистенты арбитра: Хейне Серенсен и Даниэль Нергор. Все судьи представляют Данию.

Матч Россия — Шотландия состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 21.45 по московскому времени.

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