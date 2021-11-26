Дасаев считает, что Селихов способен стать основным вратарем сборной России

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев заявил, что нынешний голкипер красно-белых Александр Селихов способен стать основным в сборной России.

«Попасть в сборную могут все. Селихов действительно сыграл хорошо в последних играх, вопросов нет. Думаю, что Кафанов присмотрится к нему и будет следить за Сашей. Селихов может подвинуть Сафонова в воротах сборной России. Почему нет?» — цитирует «Чемпионат» Дасаева.

Селихов вернулся в основной состав «Спартака», 27-летний россиянин долго не выступал за команду из-за травм. В сезоне-2021/22 он провел за красно-белых 5 матчей и пропустил 6 мячей. При нем команда обыграла «Наполи» (2:1), сыграла вничью с «Ростовом», «Локомотивом» и «Лестером» (все матчи закончились со счетом 1:1), а также проиграла «Краснодару» (1:2).