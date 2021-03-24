Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал вратарскую позицию в сборной России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Я думаю, что Шунин — это первый из вратарей. Кто будет играть сегодня против Мальты? Я не знаю, может, и Дюпина из «Рубина» попробуют. Это все будет решать главный тренер. Черчесов пробует новых, варьирует игроков — это естественно, потому что надо готовиться к основным играм. Не вызвали Гильерме? Вы меня извините, но сколько можно терпеть его? В прошлом году он столько матчей провалил за сборную и за «Локомотив». Его отсутствие — это нормальное явление. Вызвали нового вратаря — это правильно. Можно было, конечно, и Максименко вызвать. Хотя из-за этого могла пострадать молодежная сборная, поэтому его и нет в основной. Надо привлекать новые молодые лица к сборной, чтобы ребята росли и готовились», — сказал Дасаев «СЭ».

Дасаев также поделился ожиданиями от матча отборочного турнира между сборными России и Мальты.

«Если мы у Мальты не выиграем, тогда у кого? Конечно, я думаю, что мы победим. Мы обязательно будем болеть за нашу сборную. Не сказать, что соперник сильный, поэтому я считаю, что должны выиграть с крупным счетом. Черчесов проводит эксперименты? Это нормально. Ему виднее, что нужно делать. Надо наигрывать все позиции перед более серьезными играми», — добавил Дасаев.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Мальта — Россия пройдет в среду, 24 марта. Начало — в 22.45 (мск).

(Артем Бухаев)