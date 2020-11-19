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Дасаев: «Гильерме ошибается и в РПЛ, и в ЛЧ, и за сборную. Сколько можно это терпеть?»

16:36
Ринат Дасаев. Фото ФК «Спартак»
Ринат Дасаев. Фото ФК «Спартак»
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Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев оценил игру вратаря российской команды Маринату Гильерме в матче Лиги наций против команды Сербии (0:5). В перерыве при счете 0:4 его заменил Сослан Джанаев.

«Замена вратаря в перерыве была обоснована, — цитирует Дасаева «Всепроспорт.ру». — Гильерме в последнее время ошибается и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, и в матчах за сборную. Третий гол — его: зачем отбиваешь в середину? Когда забивали четвертый мяч, он тоже мимо него пролетел. Мог среагировать хотя бы одной рукой.

Сколько можно это терпеть? Правильно Черчесов сказал, что Гильерме не выручил, сыграл неважно. Поэтому он и выпустил Джанаева. В сборную нужно уже призывать молодых: Сафонова, Максименко. Необходимо их наигрывать. Меня взяли в национальную команду в 22 года, Акинфеева — в 17-18 лет. Оба выросли в хороших вратарей.

Конечно, вчера был виноват не только голкипер, но и полевые игроки. Неудачно сыграли в обороне. Игроки не поняли систему, которую предложил Черчесов, и плохо защищались. Позор-то позор, но проиграна только одна игра.

Понятно, что не выполнили задачу, заняв второе место в группе, опустились в третью корзину. Но надо доверять тренеру сборной. А вот то, что оказались в третьей корзине, опасно. Сами знаете, какие команды теперь могут попасться в отборочных играх».

Сборная России заняла второе место в своей группе Лиги наций, набрав восемь очков. Выиграла группу сборная Венгрии, которая набрала 11 очков и завоевала путевку в дивизион А.

Дополнительная информация:

https://www.vseprosport.ru/lenta/2020/11/19/dasaev-gilerme-oshibaetsja-i-v-rpl-i-v-lige-chempionov-za-sbornuju-skolko-mozhno-eto-terpet

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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