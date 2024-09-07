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Дарья Карпина: «Валера присылал мне фотографии, на которых видно, как стеклянные двери укрепляют деревяшками»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья прокомментировала ситуацию в городе Ханой (Вьетнам), где находится национальная команда.

Матч сборной России против Таиланда был отменен в связи с погодными условиями — Ханой накрыл тайфун «Яги». Также команда пока не может вылететь обратно в Россию, аэропорт закрыт.

«Не знаю, закупился ли он едой, надеюсь, что в отеле не будет с этим проблем, — цитирует Дарью «РБ Спорт». — Там же, наверное, планировали их обедом, ужином кормить до игры, после. Жесткие указания не выходить из отеля точно были, он присылал мне фотографии, на которых видно, как стеклянные двери в лобби укрепляют какими-то специальными деревяшками — готовятся к самым экстремальным условиям. Конечно, хотелось бы, чтобы вернулся по расписанию, но понятно, что в таких погодных условиях команда точно вылететь не может. Поэтому жду, как получится. Главное, чтобы все было безопасно».

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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