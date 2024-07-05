Круговой: «Цель — вернуться в сборную России»

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал о желании вернуться в состав сборной России.

«Сейчас контактов с Валерием Георгиевичем не было. Но я ставлю цель — вернуться в сборную России. И все будет зависеть от меня», — приводит слова Кругового Sport24.

В январе 26-летний защитник подписал предварительный контракт с ЦСКА. После этого «Зенит» перевел Кругового во вторую команду, в которой футболист провел всю первую половину 2024 года. В июне он официально стал игроком московского клуба.