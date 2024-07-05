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Сегодня, 10:50

Круговой: «Цель — вернуться в сборную России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал о желании вернуться в состав сборной России.

«Сейчас контактов с Валерием Георгиевичем не было. Но я ставлю цель — вернуться в сборную России. И все будет зависеть от меня», — приводит слова Кругового Sport24.

В январе 26-летний защитник подписал предварительный контракт с ЦСКА. После этого «Зенит» перевел Кругового во вторую команду, в которой футболист провел всю первую половину 2024 года. В июне он официально стал игроком московского клуба.

Источник: Sport24
Данил Круговой
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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