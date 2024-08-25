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Сегодня, 08:00

Круговой — о матчах сборной России во Вьетнаме: «Если надо будет, то полетим даже в Бразилию»

Сергей Жуков
корреспондент
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Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал «СЭ» анонсированные товарищеские матчи сборной России с Вьетнамом и Таиландом.

— Не пугает ли такой длинный перелет?

— Нет. Все в одинаковых условиях. Сборная — это важно. Если надо будет, то полетим даже в Бразилию.

— Товарищеские матчи против не самых сильных сборных отнимают желание за нее играть?

— Нет, все равно играть за сборную — это честь. Сейчас это товарищеский матч, а через год мы уже будем играть в официальных матчах. Спасибо [РФС] за то, что организовывают такие матчи. Но, конечно, лучше играть в России.

Сборная России в Ханое проведет товарищеские матчи с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).

Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Вьетнам расположился на 115-й строчке.

Данил Круговой
Сборная России по футболу
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