Круговой — о матчах сборной России во Вьетнаме: «Если надо будет, то полетим даже в Бразилию»

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал «СЭ» анонсированные товарищеские матчи сборной России с Вьетнамом и Таиландом.

— Не пугает ли такой длинный перелет?

— Нет. Все в одинаковых условиях. Сборная — это важно. Если надо будет, то полетим даже в Бразилию.

— Товарищеские матчи против не самых сильных сборных отнимают желание за нее играть?

— Нет, все равно играть за сборную — это честь. Сейчас это товарищеский матч, а через год мы уже будем играть в официальных матчах. Спасибо [РФС] за то, что организовывают такие матчи. Но, конечно, лучше играть в России.

Сборная России в Ханое проведет товарищеские матчи с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).

Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Вьетнам расположился на 115-й строчке.