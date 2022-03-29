Данил Глебов рассказал о требованиях Карпина в сборной России и «Ростове»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал, отличаются ли чем-то требования главного тренера Валерия Карпина в клубе и национальной команде.

«Требования к каждой игре одни и те же: работать нужно. Где-то только тактические нюансы есть. Прессинг, стараться выходить из обороны короткими передачами. Мне нравится, что, если команда будут биться, выполнять все требования, то даже в случае неудовлетворительного результата не будет претензий. Понятно, то главный тренер расстроится, будет серьезный разбор, но не будет жесткого выговора», — сказал Глебов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

Напомним, что недавно Карпин вернулся на пост главного тренера ростовской команды. При этом он сохранил пост главного тренера сборной России.