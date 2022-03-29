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Данил Глебов рассказал о требованиях Карпина в сборной России и «Ростове»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал, отличаются ли чем-то требования главного тренера Валерия Карпина в клубе и национальной команде.

«Требования к каждой игре одни и те же: работать нужно. Где-то только тактические нюансы есть. Прессинг, стараться выходить из обороны короткими передачами. Мне нравится, что, если команда будут биться, выполнять все требования, то даже в случае неудовлетворительного результата не будет претензий. Понятно, то главный тренер расстроится, будет серьезный разбор, но не будет жесткого выговора», — сказал Глебов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

Напомним, что недавно Карпин вернулся на пост главного тренера ростовской команды. При этом он сохранил пост главного тренера сборной России.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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