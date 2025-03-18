Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

18 марта, 19:25

Уткин — о российском паспорте Сантоса: «Вообще никого не надо натурализовывать. У нас огромная страна»

Даниил Уткин, полузащитник «Ростова», выступающий за «Ахмат» на правах аренды, в разговоре с «СЭ» высказался на тему натурализации защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Я считаю, что вообще никого не надо натурализовывать. У нас огромная страна. Зачем нам кого-то из других стран натурализовывать?» — сказал Уткин «СЭ».

30-летний Сантос в 2024 году получил российское гражданство и перестал считаться легионером в РПЛ.

В итоговый состав сборной России на ближайшие товарищеские матчи футболист не попал.

(Дарик Агаларов, Александр Абустин)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Даниил Уткин
Дуглас Сантос
Сборная России по футболу
Читайте также
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
В Кремле заявили о невозможности ракет Tomahawk изменить ход событий в зоне СВО
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Сборная России готова к проведению матчей на нейтральных полях после возвращения
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
ФИФА даст согласие на проведение матча между сборными России и США
Мостовой — о возможном матче против Венгрии: «Сильный соперник, но не вижу смысла от этого, пока не играешь в отборах»
В Киргизии заявили о заинтересованности в проведении товарищеского матча со сборной России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Федот

    А у МиМ, 21 увеличилось. От гордости.

    19.03.2025

  • Федот

    О стране эти деятели, не думают совсем.

    19.03.2025

  • spar001

    с одной стороны нужно в первую очередь опираться на своих, а с другой - русскими не рождаются, русскими становятся!... Екатерина II, Барклай Де Толли, Багратион, Беринг, Беллинсгаузен, Крузенштерн и другие это подтвердят...

    19.03.2025

  • ANTI BOMG

    как у Сантоса Двадцать одно сжалось, когда его Карпин включил в расширенный список! А у Миллера с Медведевым?:joy::rofl::sweat_smile:

    19.03.2025

  • FCSM

    Так без бразильцев зинит вообще ни что, вот и пытаются хоть негров русифицировать )

    19.03.2025

  • Palacios

    Никто из рук-ва бомжей не думает о сборной и о качестве футбола страны. Они думают исключительно о своих хотелках и своей одной единственной игрушке.

    19.03.2025

  • Palacios

    А при чем тут это, если заголовок и смысл иной?? Зачем вся эта натурализованная колода мы знаем. Наверняка знают и все болелы Зенита.

    19.03.2025

  • AZ

    Можно спорить о необходимости натурализации, но размер страны и даже численность ее населения в данном случае значения не имеет.

    18.03.2025

  • Динамов

    Размер страны никак не увеличивает генетическую предрасположенность к игре в футбол - а у русских такой предрасположенности НЕТ, мы бездари в футболе, полное дно. Раз уж даже в разы более сильная Франция постоянно натурализирует негров - то нам тем более надо это делать, ещё активнее, чем Франции.

    18.03.2025

  • hattabych

    Существуют законы по которым иностранец может получить гражданство России. Те же Ари и Гильерме и после окончания карьеры футболиста продолжают здесь работать.

    18.03.2025

  • ФОКСИ

    самый простой способ бесполезности, никого неинтересующей, говорить о конкурентах....

    18.03.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Трудно спорить о вредности натурализации. Искусственно убирается спортивная сотсавляющая.

    18.03.2025

  • Millwall82

    покажите таким знатокам, карту самых густонаселенных стран мира, где футбольная страна лишь Бразилия. Большинство же просто днище в этом футболе. Вроде КНР, Индии, Пакистана, Индонезии, Бангладеша, Эфиопии. Есть середняки вроде России, Нигерии, США, Мексики. Но лишь одна топ-сборная (и то исторически).

    18.03.2025

  • andy1962

    а как же быть с этим....Мы часть мира..?))

    18.03.2025

    • Уткин — о сборной Гренады: «Я даже не знаю, кто это и где они находятся на карте»

    Дзюба о своих словах про сборную Гренады: «Можно сказать, что я переобулся»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости