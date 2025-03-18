Уткин — о российском паспорте Сантоса: «Вообще никого не надо натурализовывать. У нас огромная страна»

Даниил Уткин, полузащитник «Ростова», выступающий за «Ахмат» на правах аренды, в разговоре с «СЭ» высказался на тему натурализации защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Я считаю, что вообще никого не надо натурализовывать. У нас огромная страна. Зачем нам кого-то из других стран натурализовывать?» — сказал Уткин «СЭ».

30-летний Сантос в 2024 году получил российское гражданство и перестал считаться легионером в РПЛ.

В итоговый состав сборной России на ближайшие товарищеские матчи футболист не попал.

(Дарик Агаларов, Александр Абустин)