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Хлусевич: «Игры за сборную — это всегда новые эмоции»

Руслан Минаев
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Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич поделился мнением об игре за национальную команду.

«Сборная — это всегда новые эмоции. Здесь все совсем по-другому. Это же национальная сборная, сюда хочется приезжать, выступать за нее, даже несмотря на то что мы не играем официальные матчи. Понятно, что с ними было бы лучше. Но пока все проходит в таком формате. Для меня особой разницы нет», — цитирует Хлусевича «РБ Спорт».

23-летний защитник провел 5 матчей за сборную России и отметился 1 результативной передачей.

Источник: РБ Спорт
Даниил Хлусевич
Сборная России по футболу
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