Денисов — о дебютном матче за сборную России: «Отлично начинать с победы»

Защитник сборной России Даниил Денисов прокомментировал победу в товарищеском матче над Ираком (2:0).

— Что скажете по игре? Все-таки долгожданная победа.

— Для меня это первая игра и победа. Отлично начинать с победы. Отличное впечатление.

— Удалось прочувствовать всю атмосферу сборной?

— Да, удалось прочувствовать ее. Чувствуешь атмосферу сборной, когда ты выходишь на поле и играет гимн страны. Вот с этого все начинается.

— Что скажете о матче при своих болельщиках?

— Это очень важно. Хочется, чтобы больше людей приходило, когда есть возможность. Особенно, когда играет сборная. Не помню, когда национальная команда играла в России. Прошло больше года? Всегда приятно, когда поддерживают свои болельщики.

— Что Карпин сказал в раздевалке?

— Успел только на концовку речи, до этого было интервью.

— Вы из Санкт-Петербурга. Первый матч за сборную в родном городе. Насколько это особенное чувство?

— Это действительно классно, потому что у моих родителей, родных и друзей есть возможность прийти и посмотреть на меня.

— Хватило ли вам билетов, которые давала сборная?

— Не хватило.

— Сколько в итоге вы докупили билетов?

— Не знаю. Плюс-минус 15.

— Первого тренера позвали?

— К сожалению, он не смог прийти. Царствие ему небесное.

— Ирак удивил в первом тайме?

— Мы сами ошибались. Это чисто наши ошибки, поэтому возникала опасность у наших ворот.

— Обляков и Пиняев действовали в роли инсайдов. Это домашняя заготовка?

— У нас есть разные наработки, и это одна из них.

Встреча сборных России и Ирака проходила в Санкт-Петербурге. Победу россиянам принесли голы Антона Миранчука и Сергея Пиняева. Ранее команда Валерия Карпина в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).