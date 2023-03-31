Денисов: «В 14 лет решил, как только попаду в сборную — буду всегда петь гимн с рукой на сердце»

Защитник сборной России Даниил Денисов в интервью «СЭ» прокомментировал свой дебют в товарищеском матче против сборной Ирака (2:0).

«В 14 лет, еще будучи игроком футбольной школы, я уже задумывался над сборной. Тогда как раз стала формироваться национальная команда моего 2002 года рождения, очень хотел оказаться в ней. Правда, меня не сразу вызвали. Но уже тогда решил: как только попаду в сборную, буду всегда петь гимн с рукой на сердце. Я всегда его пою, кстати. Для меня это обязательно и очень почетно. Так проявляется мое искреннее уважение к стране, ее людям и моему делу, которое я люблю. В футбол я всегда играю с желанием и любовью. Не всегда все получается, это правда. Но сейчас я в «Спартаке», сборной России. И очень хочу расти и прогрессировать», — сказал Денисов «СЭ».

Встреча сборных России и Ирака проходила в Санкт-Петербурге. Победу россиянам принесли голы Антона Миранчука и Сергея Пиняева. Ранее команда Валерия Карпина в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).