Далер Кузяев: «Задача взять золото не поменяется»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал поражение от команды Бельгии (1:4) в отборочном турнире Евро-2020.

- Тренеры нас предупреждали, что бельгийцы очень опасны на контратаках, каждую они доводят до удара или до гола, — цитирует Кузяева официальный сайт УЕФА. - К сожалению, мы не смогли удержать их. Но итог квалификации положительный. Главное — мы добились своей цели, вышли на Евро. Конечно, хотелось побороться за первую строчку. Не получилось. Ничего страшного. Поменяется ли задача взять золото на Евро? Думаю, нет. У нас достаточно времени проанализировать игру. Будут сборы. Команда как следует подготовилась к чемпионату мира и здорово там выступила. Надеюсь, так же будет и на ближайшем турнире.

Россия — Бельгия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира