ЦСКА и сборная России поздравили Акинфеева с днем рождения

Сборная России поздравила голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с днем рождения. Бывшему вратарю национальной команды 8 апреля исполнилось 34 года.

Акинфеев провел за сборную страны 110 матчей и пропустил 95 мячей, об уходе из национальной команды он объявил 1 октября 2018 года.

Также Акинфеева в Twitter поздравил и ЦСКА.