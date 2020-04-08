Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

ЦСКА и сборная России поздравили Акинфеева с днем рождения

10:05
Теги:

Сборная России поздравила голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с днем рождения. Бывшему вратарю национальной команды 8 апреля исполнилось 34 года.

Акинфеев провел за сборную страны 110 матчей и пропустил 95 мячей, об уходе из национальной команды он объявил 1 октября 2018 года.

Также Акинфеева в Twitter поздравил и ЦСКА.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир