ЦСКА и сборная России поздравили Акинфеева с днем рождения
10:05
Сборная России поздравила голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с днем рождения. Бывшему вратарю национальной команды 8 апреля исполнилось 34 года.
Акинфеев провел за сборную страны 110 матчей и пропустил 95 мячей, об уходе из национальной команды он объявил 1 октября 2018 года.
Игорю Акинфееву — 34. Давайте просто похлопаем легенде. #НашиПарни pic.twitter.com/Lwc8hezQjd— Сборная России (@TeamRussia) April 8, 2020
Также Акинфеева в Twitter поздравил и ЦСКА.
Ролик #CSKATV к дню рождения капитана ? pic.twitter.com/ucTFAMihia— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 8, 2020