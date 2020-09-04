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«Чувствовали, что на нас смотрят миллионы». Черчесов — о победе сборной России над Сербией

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Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после завершения матча Лиги наций против Сербии заявил (3:1), что было непривычно играть при пустых трибунах.

— Не матче не было зрителей, но мы чувствовали, что миллионы смотрят на нас, — сказал Черчесов. — Трудная и заслуженная победа.

Удивило, что сербы применили схему с тремя центральными защитниками?
Неприятно удивила. Мы готовились к игре с четырьмя защитникам, которую проповедует Сербия. Первые 25 минут не получились, мы в это время пытались подсказать перестроения. В перерыве поправили ребят, показали, кто куда должен двигаться. Второй тайм провели гораздо качественнее — и в обороне прибавили, и проводили хорошие контратаки. Теперь едем в Венгрию, которая выиграла в гостях у Турции. (Константин Алексеев)

Россия — Сербия

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