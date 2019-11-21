Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Что осталось за кадром матча Сан-Марино — Россия

12:38
Теги:

На канале сборной России в Youtube опубликовано видео того, что осталось за кадром гостевого матча отборочного турнира Евро-2020 против сборной Сан-Марино (5:0).

В составе российской команды голы забивали Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.

Опрос

проголосовало: 33656
Все опросы
Какого результата добьется сборная России на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир