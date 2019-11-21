Что осталось за кадром матча Сан-Марино — Россия
12:38
На канале сборной России в Youtube опубликовано видео того, что осталось за кадром гостевого матча отборочного турнира Евро-2020 против сборной Сан-Марино (5:0).
В составе российской команды голы забивали Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.
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