На канале сборной России в Youtube опубликовано видео того, что осталось за кадром гостевого матча отборочного турнира Евро-2020 против сборной Сан-Марино (5:0).

В составе российской команды голы забивали Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.